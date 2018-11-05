أولياء أمور 300 طالب بمدرسة خاصة يؤكدون عدم تسجيل أبنائهم بكشوف الإدارة وتعرضهم للنصب

كتب محمود طه حسين

طالب أولياء أمور إحدى المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة إنقاذ أبنائهم من نصب المدرسة عليهم بعد اكتشاف عدم تسجيل أبنائهم فى كشوف الإدارة التعليمية أو المدرسة، ومحاسبة المسئولين عن الواقعة.

وأكد العشرات من أولياء الأمور خلال تواجدهم أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، برد المبالغ المالية التى سددوها للمدرسة وتسكين أبنائهم على مدارس بديلة توفرها الوزارة لهم، موضحين أنهم دفعوا مصاريف وصلت إلى 3000 جنيه، مضيفين: أن هناك ما يقرب من 300 طالب وطالبة غير مسجلين وتم التعامل مع أوراقهم بختم مزور، مشددين على أنهم حرروا محاضر فى النيابة والقسم ضد المدرسة.

من جانبها وعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور ببحث الأمر والتحقيق فى الواقعة ومجازاة المتسببين فيها.

وأكدت مصادر مسئولة، أن مديرة التعليم الخاص سترسل لجنة عاجلة للتحقيق فى الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المدرسة بالغلق وأيضا عودة حق الطلاب.