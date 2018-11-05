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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:39 م
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"Orange Startup Cup 2018"

أورنچ مصر تعلن أسماء الفائزين فى تحدى "كأس أورنچ للشركات الناشئة 2018

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:25 م
أورنچ مصر تعلن أسماء الفائزين فى تحدى "كأس أورنچ للشركات الناشئة 2018 أورنج
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•        أورنچ مصر تستثمر 2 مليون جنيه لرعاية وتمويل Orange Startup Cup 2018
 

أعلنت شركة أورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن أسماء الفائزين بمسابقة تحدى  Orange Startup Cup 2018، وذلك خلال الحفل الختامى للمسابقة الذى أقيم بالتعاون مع مؤسسة جريفن وركس يوم الأحد 4 نوفمبر بمقر الشركة بالقرية الذكية، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر الذي قام بتسليم الجوائز للفرق الفائزة.

تهدف أورنچ مصر إلى تشجيع نمو ريادة الأعمال وروح المبادرة فى مصر، ونشر الوعى بالموارد المتوفرة لنمو رواد الأعمال حيث تتم مكافأة الشركات المتنافسة في مسابقة Orange Startup Cup 2018 خلال سبعة أشهر من التدريب والتأهيل لتحويل أفكارهم إلى نشاط تجارى قابل للتطبيق.

وفى نهاية الحفل الختامي قدمت أورنچ جوائز مالية قيّمة للفرق الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى تقدر بحوالي 300 الف جنيه مصري من إجمالي استثمارات اورنچ لمسابقه Orange Startup Cup 2018 والتي تقدر بـ 2 مليون جنيه مصرى.

وانطلقت فعاليات مسابقة الدورة الثانية لتحدي Orange Startup Cup 2018   منذ مارس الماضي، وبلغ عدد مجموع المشاركين 136 شاب وفتاة يمثلون 100 شركة، تم تصفيتها إلى 25 شركة، وهم الذين حصلوا على مجموعة من التدريبات حيث ساهم 41 مدرباً في عملية تدريب وتأهيل المتسابقون لإكسابهم الخبرات اللازمة التي تساعدهم على اقتحام الأسواق والاستمرار داخلها، ثم تم تصفية تلك الشركات مرة أخرى ليصل العدد إلى 12 فريقا فقط، بعد ذلك تم اختيار أفضل 7 فرق ليصلوا إلى المرحلة النهائية.

وفور إعلان النتائج النهائية، أشادت لجنة التحكيم بمستوى المشروعات التي شاركت بالتحدي، خاصة وأن الأفكار كانت متنوعة وقادرة على حل مشكلات المجتمع، بجانب قدرتها على الاستمرار داخل سوق العمل وجذب الشباب للعمل بداخلها.

وبهذه المناسبة قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر " تحرص اورنچ علي تنظيم ورعاية تلك الفعاليات من أجل دعم طموح هؤلاء الشباب وتحويل أحلامهم إلى حقيقة ".

وأضافت: "كان لدينا حرص شديد ألا نضع شروطا للمسابقة تحمل أى خلفية معينة أو مستوى تعليمى خاص أو مستوى خبرة محدد، فقط كان الشرط والعيار الرئيسى هو أن يتوافر لدى المتسابقين القدر الكافي من الإصرار والتفاني في إدراك الحلم".


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اورنج

أورنج

Orange Startup Cup 2018




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