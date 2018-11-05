أمريكا تسمح باستمرار العمل فى 3 مشروعات نووية مدنية فى إيران

رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستسمح باستمرار العمل فى المشروعات النووية المدنية فى آراك وبوشهر وفوردو بإيران "تحت تدقيق شديد"، بينما بدأت واشنطن إعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

واستأنفت الولايات المتحدة عقوباتها على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية فى مسعى لإنهاء برامج طهران النووية والخاصة بالصواريخ الباليستية والحد من نفوذها فى الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية إنها لن تصدر إعفاءات لأى مشروعات نووية مدنية جديدة.