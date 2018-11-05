ألوية "العمالقة" اليمنية تحرر مناطق شرق الحديدة فى مواجهات مع الحوثيين

كتبت - إيمان حنا

تمكنت قوات ألوية العمالقة ، اليوم الاثنين، من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية في عدة مناطق شرقي مدينة الحديدة، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، وحررت الألوية اليوم عدة مناطق مهمة منها مدينة الأمل، وجولة الشحاري ومطاحن وصوامع البحر الأحمر ومحطة العماد ومجمع الغراسي وثلاجة الحمادي المركزية.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن ألوية العمالقة خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في جولة الشحاري والمناطق المجاورة لها وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح ، مؤكدا استمرار معركة التحرير بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، لتحرير وتطهير ما تبقى من محافظة الحديدة من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، مشيرا الى مواصلة الفرق الهندسية عملية نزع الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة بخبرات إيرانية والتي زرعتها المليشيا في الشوارع والمباني العامة ومنازل المواطنين ، فيما نجح الجيش اليمنى اليوم فى إحداث عدة اختراقات فى الأحياء الواقعة على امتداد شارع الخمسين شمال شرق الحديدة.