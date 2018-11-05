أكاديمة البحث العلمى تطلق مبادرة جديدة لدعم صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعى

كتب وائل ربيعى

تطلق أكايمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار 2018 الخميس القادم مبادرة جديدة لدعم صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعى، على المستوى المحلى والإقليمي بالشراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE) والعديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية لتطوير صناعة الروبوتات والذكاء الصناعى على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

حيث تعمل المبادرة على دعم وتطوير صناعة الروبوتات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط من خلال دعم وتمويل العديد من المسابقات والمشروعات والمبادرات المحلية والإقليمية، والمحمية قانونيا لصالح أكاديمية البحث العلمى، وممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقد قامت الأكاديمية سابقاً بدعم العديد من المبادرات التي تهتم بتكنولوجيات المستقبل ومنها تكنولوجيا السيارات الكهربيه وتكنولوجيا وصناعة إنترنت الأشياء وذلك عن طريق دعم المسابقات ومشروعات التخرج وتمويل حاضنات تكنولوجية متخصصة في هذة المجالات.

وستقوم الأكاديمية أيضا بدعم وتبنى هذة المبادرة من خلال دعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات المصرية المتخصصة في هذا المجال وكذلك دعم إنشاء حاضنات تكنولوجية متخصصة في مجال الروبوتات والذكاء الأصطناعي ودعم إنشاء وتأسيس مراكز بحثية متخصصة بالشراكة مع الجامعات المصرية في هذة المجالات، هذا بالإضافة للمشاركة في كافة الأنشطة والبرامج والفعاليات الأخري التي ستتبنها وتدعمها المبادرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.