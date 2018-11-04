70 من قادة الأعمال فى بريطانيا يدعون لإجراء استفتاء جديد بشأن "بريكست"

لندن (أ ش أ)

وقع ما يربو على 70 من قادة قطاع الأعمال فى بريطانيا على خطاب يدعو لإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وقال المديرون التنفيذيون- حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن خطة الحكومة بشأن اتفاق الخروج ستفرض حواجز بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، الذى يعتبر أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الخطاب- الذى حصلت عليه صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية- يقول أن العلاقات مع التكتل فى أعقاب البريكست- التى تقترحها الحكومة البريطانية- لن تكون جيدة بدرجة تقترب مما هى عليه فى ظل الاتفاق الحالى، باعتبار بريطانيا جزءا من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الموقعين على الخطاب؛ الرئيس التنفيذى لسلسلة مكتبات "ووترستونز" جيمس دوانت، والمدير التنفيذى الأسبق لسلسلة المتاجر البريطانية "سينسبري" جستن كينج، ومؤسسة موقع "لاست مينت دوت كوم" مارثا لين فوكس.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا صوتت فى استفتاء أجرى فى عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، إلا أن البعض يجادل بضرورة منح العامة فرصة آخرى لتحديد قرارهم بمجرد أن تتضح بنود الخروج ومستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبى.