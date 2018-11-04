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2 ديسمبر.. الحكم فى طعون رئيس نادى الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:11 م
2 ديسمبر.. الحكم فى طعون رئيس نادى الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك-أرشيفية
كتب ـ أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمجلس الدولة اليوم الأحد، حجز نظر 4 طعون أقامها رئيس نادي الزمالك على القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بوقف نقل جميع المنافسات الرياضية خارج ملاعب النادي، ومنعه من حضور جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها لجلسة 2 ديسمبر المقبل .
 
واختصمت الطعون وزير الشباب والرياضة بصفته، وذكرت أنه طبقا للقوانين الخاصة بالرياضة المصرية، فاللجنة الأولمبية المصرية دون لائحة خاصة، كما أنها لم تقم بإعداد لائحة لها قبل يوم 31 – 8 – 2017، وهو ما يعني أن كل القرارات الخاصة بها باطلة طبقا للقانون.
 
وأشارت الطعون إلى أن ما حدث من اللجنة الأولمبية المصرية بالذهاب إلى الأولمبية الدولية في سويسرا، يعد بمثابة استقواء بمنظمة أجنبية على ناد مصري.
 
 
 

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