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وكيل الأزهر السابق ينعى طالب كلية التربية المتوفى فى حادث سير

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:48 ص
وكيل الأزهر السابق ينعى طالب كلية التربية المتوفى فى حادث سير الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق
كتب إسلام جمال
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نعى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، الطالب أسامة صقر، الطالب بالفرقة الأولى، بكلية التربية قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة الأزهر، والذى وافته المنية مساء أمس السبت، إثر اصطدامه بسيارة فى حادث سير أمام بوابة الجامعة.

وعلق شومان على الحادث المأساوى قائلاً: " إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب يعتصره الألم الذي لايكاد يفارقه لتوالي استشهاد طلاب الأزهر دهسا لسيارات طائشة أترحم على فقيدنا الجديد".

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان

 

وتمنى شومان، من مجلس جامعة الأزهر مناقشة السبل لإيجاد حل لوقف تكرار مثل هذه الحوادث، قائلاً: "لعل مجلس الجامعة الذى سيعقد الثلاثاء لهذا الغرض يوفق في إيجاد حل لهذه الكارثة، وخالص العزاء لأسرة الشهيد أسامة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

 


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كلية التربية

جامعة الازهر

حادث سير




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