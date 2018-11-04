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وصول قافلة مساعدات انسانية لمنطقة الركبان لتقديم المساعدة إلى 50 ألف سورى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:00 ص
وصول قافلة مساعدات انسانية لمنطقة الركبان لتقديم المساعدة إلى 50 ألف سورى قافله مساعدات _ صورة أرشيفية
جنيف أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة، هيرفيه فيرهوسل فى بيان وزعه على الصحفيين فى جنيف، السبت، عن نجاح قافلة المساعدات الانسانية الاممية فى الوصول الى اكثر من 50 الف سورى كانوا فروا الى منطقة الركبان بالصحراء قرب الحدود الاردنية مع سوريا ولم تصلهم اية مساعدات انسانية منذ يناير الماضى وكانوا يعيشون فى ظروف انسانية مروعة .

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى ، وكجزء من القافلة المشتركة بين الوكالات ارسل ما مجموعه 43 شاحنة تحمل حصصا غذائية وأكياس القمح ، حيث وصلت هذه القافلة الى المنطقة بالقرب من مخيم الركبان الذى كان يصعب الوصول اليه وسيجرى تفريغها على مدى عدة ايام .

وأضاف فيرهوسل ، أن هؤلاء السوريين الذين تقطعت بهم السبل فى الركبان لم يتمكنوا من الوصول الى المساعدة الانسانية الا بشكل متقطع حيث أدى انعدام الأمن فى جنوب شرق سوريا الى اعاقة طرق النقل، كما كان الوصول عبر الأردن يمثل تحديا كبيرا ولفت الى انه فى الفترة الماضية لم يتمكن برنامج الغذاء العالمى وغيره من الجهات الفاعلة فى المجال الانسانى من الوصول الى المخيم الا من خلال عمليات شحن معقدة ومكلفة عبر الحدود عبر الأردن ونوه فيرهوسل الى ان برنامج الغذاء العالمى كان آخر من استطاع توصيل الأغذية الى الركبان فى يناير 2018 عندما تم تسليم المساعدات من الأردن .

وتابع لمتحدث قائلا، إن هذه القافلة المشتركة بين الوكالات ستقدم مساعدات حيوية للنساء والأطفال والرجال الذين اضطروا للبقاء على قيد الحياة دون أى مساعدة غذائية خلال الأشهر الثمانية الماضية ، وشدد على ان اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ الاممى يحتاج اﻟﯽ اﻟوﺻول اﻟﻣﻧﺗظم اﻟﯽ اﻟﻣﺧﯾم ﻟﻣواﺻﻟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻐذاء واﻟﻣﯾﺎه وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿرورﯾﺎت اﻟﺗى ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﺑﺷدة هؤلاء العالقين .

 


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