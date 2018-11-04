video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير النقل يصل أسوان قبل ساعات من جولته التفقدية بعدد من المشروعات

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:26 م
وزير النقل يصل أسوان قبل ساعات من جولته التفقدية بعدد من المشروعات الدكتور هشام عرفات وزير النقل
أسوان – عبد الله صلاح - ندى سليم
إضافة تعليق
وصل إلى محافظة أسوان، مساء اليوم، الأحد، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، للمبيت بمركز إدفو شمال المحافظة، استعداداً لبدء جولة تفقدية صباح غد الاثنين بعدد من المشروعات ومحطات السكة الحديد.
 
وتشمل جولة وزير النقل غداً بأسوان، والتى يرافقه خلالها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، تفقد منطقة السراج والسكة الحديد ، وكوبرى كلابشة ومحطة السكة الحديد ونفق المشاه بكوم أمبو، وموقع كوبرى دراو ومحطة السكة الحديد بأسوان.
 
وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وصل إلى مطار الأقصر مساء اليوم الأحد، ثم استهل جولته التفقدية في صعيد مصر بتفقد محطة الأقصر للسكك الحديدية وذلك لمتابعة انتظام العمل بها، وتفقد الوزير الأرصفة وشبابيك التذاكر والتقى بعدد من مسئولي السكة الحديد والفنيين بالمحطة، ثم استقل الوزير كابينة جرار القطار رقم 980  من محطة الأقصر وحتى محطة إسنا وذلك للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وأبراج إشارات، ومن محطة إسنا توجه الوزير إلى أحد عربات الركاب بالقطار حيث دار حوار مع الركاب حول خطة تطوير منظومة السكك الحديدية وأهميتها.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير النقل يتابع العمل بمحطة قطارات الأقصر ويستقل كابنية جرار 980

وزير النقل

مشروعات وزاره النقل

السكه الحديد

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة