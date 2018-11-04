وزير الرياضة: محمد صلاح منتج صنع ذاته ومؤسسة اقتصادية متنقلة ونسعى لاستثماره

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن النجم المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، "منتج صنع ذاته"، ويعد واحدًا من بين أفضل 3 لاعبين عالميا.

وأوضح "صبحى"، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، خلال البث المشترك لقناتى الحياة وON E من قلب مدينة شرم الشيخ، لمتابعة وتغطية فعاليات المنتدى العالمى للشباب، أن محمد صلاح يروج للرياضة المصرية فى كل المناسبات التى يشارك فيها، وهو بمثابة مؤسسة اقتصادية متنقلة، ومهمتنا استثمار اسمه، فصورته وحديثه ووجوده بالمناسبات الاجتماعية لهم ثمن وهذه حقوق تسويقية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية استثمار اسم محمد صلاح على المستوى السياحى والاقتصادى، مضيفًا: "الدولة التى تصنع نجمًا مثل صلاح دولة كبيرة ومليئة بالمواهب".