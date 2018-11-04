وزير الرى بشرم الشيخ: ندعم الشباب وبعضهم يمكنه تولى الوزارة بشكل جيد

كتب زكى القاضى

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، أن الوزارة تدعم الشباب بشكل كامل، وبعضهم فى مكتب الوزير، وآخرين يمكنهم ان يكونو فى موقع القيادة، والوزاًرة ايضا، بشكل جيد للغاية.

وأضاف وزير الرى، ان دعم الشباب، مستمر وبشكل كبير، ويتم تدريب شباب بشكل سنوى على كافة قضايا الوزارة المطروحة، بلإضافة لعقد مؤتمرات دورية يشارك بها الشباب.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة " اليوم صفر: الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى"، بقاعة البحر الأحمر بمركز الموتمرات بمدينة شرم الشيخ، والذى يشهد فعاليات منتدى شباب العالم.