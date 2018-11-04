وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول احتفالات جامعة طنطا بانتصارات أكتوبر

وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى تقريرًا مقدمًا من الدكتور مجدى عبد الرؤوف الجوهرى، رئيس جامعة طنطا حول احتفالات الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

وأشار التقرير إلى قيام جامعة طنطا بتنظيم عدة فعاليات احتفالاً بتلك المناسبة منها احتفالية فنية كبرى تم خلالها تكريم 200 من أسر شهداء الجيش والشرطة، وذلك بحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.

وأضاف التقرير أن الجامعة عقدت ندوة تثقيفية بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بعنوان: "تحديات الأمن القومى المصري للعصر الحديث"، بالإضافة لمارثون رياضى فى سباق الطريق وسباق الدراجات، بمشاركة 1500 طالب وطالبة من كافة كليات الجامعة، كما قامت الجامعة بزيارة لقاعدة الجوية بمحلة مرحوم حيث تضمنت محاضرة عن حرب أكتوبر وبطولات قواتنا المسلحة، وأخرى لمنتجع الجلاله بالعين السخنة.

شارك فى فعاليات الاحتفالات عدد من قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد والطلاب بالجامعة، وأعضاء البرلمان المصرى، والقيادات الشعبية، والتنفيذية، والدينية بمحافظة الغربية.