"واس" تبرز مشاركة أمير مكة نائبا عن خادم الحرمين فى منتدى شباب العالم

كتب محمد تهامى زكى

أبرزت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشاركة الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين فى فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، وبحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.



الرئيس السيسى مع الأمير خالد الفيصل

وذكرت: "نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شارك الأمير فيصل، صاحب السمو الملكى أمير منطقة مكة المكرمة، فى منتدى شباب العالم، الذى افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، مساء السبت فى مركز المؤتمرات الدولى بمدينة شرم الشيخ".



الأمير خالد الفيصل فى افتتاح المنتدى

كما أبرزت الوكالة كلمة الرئيس السيسى فى الافتتاح، التى قال فيها إن منتدى شباب العالم يقام من أجل بناء جسور الأمل ليعبر بها شباب هذا العالم نحو السلام والتنمية والإبداع ومن أجل عالم مفعم بالأمل والجمال ومن أجل الحلم الأعظم بإنسانية بلا صراعات أو نزاعات وعالم بلا فقر أو جهل أو مرض.



