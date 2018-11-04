هيئة البريد تستأنف بيع كراسات شروط مشروع الإسكان العاشر

كتبت: هبة السيد

تستأنف اليوم الأحد الهيئة القومية للبريد، بيع كراسات شروط الإعلان العاشر الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمكاتب التى تقع فى النطاق الجغرافى لمحافظات مشروع الإعلان العاشر و البالغ عددها 7 محافظات.

وخصصت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة بيع الكراسات ودفع المقدمات على مستوى الجمهورية، وفقاً لاحتياجات كل محافظة بهدف تسهيل عملية شراء الكراسات على المواطنين فى جميع مراكز الخدمات البريدية التى تقدم الخدمة والبالغ عددها 160 مركز خدمات بريدية منتشرة على مستوى الجمهورية.

والخدمة متاحة ومستمرة فى المكاتب حتى موعد انتهاء التقديم فى منتصف شهر ديسمبر القادم، و سعر كراسة الشروط يصل إلى 120 جنيها، ومقدمات الحجز 10.000جنيه للوحدة التى تصل إلى 75 مترا، و 14.000 جنيه للوحدة التى تصل إلى 90 مترا.