نيابة بنها تصرح بدفن فتاة بعد قيام والدتها بتعذيبها وضربها حتى الموت

القليوبية نيفين طه

قررت نيابة قسم أول بنها، اليوم، دفن جثة فتاة تدعى "بسنت. خ"، 18 عامًا، عذبتها والدتها حتى الموت بسبب سوء سلوكها ببنها.

ووجهت النيابة العامة ببنها، حبس ربة المنزل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة قيامها بتعذيب ابنتها حتى الموت، بحجة سوء سلوك القتيلة ومحاولة الأم تهذيب أخلاقها، حيث قامت بربطها وضربها بــ"خرطوم" ومنع الطعام عنها حتى لقيت مصرعها.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمد فتحى، رئيس مباحث قسم أول بنها، بورود بلاغ للقسم من "خالد.و.ع" 66 سنة، سائق، بقيام "إيمان. ع. ع"، ربة منزل (طليقة نجله)، بالتعدى بالضرب على نجلتها المدعوة "بسنت. خ"، طالبة، ما تسبب فى وفاتها.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أمام العقيد حسنى نصار مفتش المباحث، اعترفت بارتكاب الواقعة وقيامها بتوثيق نجلتها، والتعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، وذلك لسوء سمعة وسلوك نجلتها حيث تعدت عليها بالضرب بـ"الخرطوم" وتركتها دون طعام لمدة 3 أيام عقابا لها بسبب خروجها من المنزل دون علمها وسوء سلوكها.

حرر عن ذلك المحضر رقم 8921 جنح قسم أول بنها لسنة 2018م.