نقابة "المستثمرين الصناعيين" تناقش سبل تعزيز الاستثمار الصناعى

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ناقش مجلس إدارة نقابة "المستثمرين الصناعيين" سبل دعم الاستثمار الصناعي بمصر خلال الفترة المقبلة وفق رؤية وتوجه الدولة المصرية، والتي ظهرت جليا من خلال عدد من المناطق الصناعية الجديدة التي أعلنت عنها في وقت سابق الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستعرض المجلس، الذي حضره رؤساء أفرع النقابة في المنيا - أسيوط - مدن القناة – 6 أكتوبر، آليات العمل الخاصة بالنقابة خلال 2020- 2019، وتجهيزها للعرض على وزيري الصناعة والتجارة والقوى العاملة، بهدف تفعيل دورها خلال العاميين المقلبين، على أن يتم إرسالها إلى الوزرات المعنية قبل نهاية العام الحالي، وتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك لدعم آليات العمل مستقبلاً.

وقال المهندس محمد جنيدي نقيب المستثمريين الصناعيين في بيان اليوم الأحد إنه يجرى في الوقت الحالي التجهيز لمقر إداري خلال الفترة المقبلة، ليكون مركزاً لخدمة كل المستثمرين الصناعيين في كل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر قبل نهاية العام الجاري، لعرض خطة النقابة للفترة المقبلة وأهم النقاط التي عملت عليها النقابة خلال السنوات القليلة الماضية.

وشدد جنيدي على توجهات الدولة المصرية والرئيس السيسي التي تدعم بصورة ملحوظة الاستثمار الصناعي والمستثمرين العاملين به، ويظهر هذا جلياَ في ترويج الرئيس للاستثمار الصناعي في كل أحاديثه، وهو ما يدفع بالنقابة على دعم توجه الدولة والتواصل مع الأعضاء الجدد بالمناطق الصناعية الجديدة.