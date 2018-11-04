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مندوب شركة يدعى خطف حقيبة خاصة بتحصيل الشركة تحوى 237 ألف جنيه بأسيوط

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:12 م
مندوب شركة يدعى خطف حقيبة خاصة بتحصيل الشركة تحوى 237 ألف جنيه بأسيوط المتهم
أسيوط- هيثم البدرى
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إدعى مندوب يعمل بإحدى الشركات خطف حقيبة يده وبها مبلغ مالى 237 الف جنيه هى قيمة التحصيل الخاص بالشركة التى يعمل بها وذلك أثناء إستقلال سيارة أجرة من مركز أبنوب تجاه مدينة أسيوط

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من " ف. ع. أ " مندوب شركة ، ومقيم  قسم أول أسيوط أنه حال استقلاله سيارة أجرة ميكروباص من مركز أبنوب تجاه مدينة أسيوط . وأثناء ترجله من السيارة بموقف سيارات الأزهر  دائرة قسم ثان أسيوط  قام شخصان مجهولان يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي 237 ألف جنية ـ محصلة لصالح الشركة  وفرا هاربان ولم يتهم أحد ونظراً لما شكلته الواقعة من خطورة إجرامية وتعدي على المال.

ووجه اللواء جمال شكر  مساعد وزير الداخلية  مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي  وضم ضباط مباحث قسم ثان أسيوط ، ومن خلال التطبيق الجيد لخطة البحث فقد توصل فريق البحث إلى عدم صحة ما يدعيه المبلغ واختلاقه البلاغ لمروره بضائقة مالية وكثرة ديونه ورغبته في سدادها.

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بمضمونها وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وعقب تحصيله لمبلغ مالي 24 ألف جنيه  من العملاء أتصل هاتفياً بشقيقه م. ع. ع  مؤهل متوسط ومقيم ـ دائرة القسم وسلمه الحقيبة وبها المبلغ وحضر للقسم للإبلاغ .باستدعاء شقيقه أيد ما جاء بالفحص وقدم الحقيبة وبها المبلغ المالي 24 ألف جنيه وتحرر  محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة

 


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