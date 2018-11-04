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مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.5 مليون طن

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:19 ص
مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.5 مليون طن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 55 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة 1.8 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "mol trusc" التى ترفع علم جزر المارشال، بحمولة 218 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.7 مليون طن، وأكبر حمولة كانت لناقلة البترول اليونانية "marin ervturus" بحمولة 163 ألف قادمة من الإمارات، ومتجهة إلى المكسيك.


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