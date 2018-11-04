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ممثل الآلية الأفريقية للتقييم: نتطلع للاستفادة من خبرات الأزهر الشريف

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:18 م
ممثل الآلية الأفريقية للتقييم: نتطلع للاستفادة من خبرات الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وخيار عمر فضل الله ممثل الآلية الأفريقية
كتب لؤى على
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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خيار عمر فضل الله ممثل الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء خلال زيارته للقاهرة.
 
وقال الإمام الأكبر إن أفريقيا تمتلك إمكانات وثروات هائلة تمكنها من تحقيق نهضة كبرى، مضيفا أن الأزهر الشريف يعطي أولوية لدعم دول القارة الأفريقية، حيث يستقبل آلاف الطلاب الأفارقة للدراسة في الأزهر، ويرسخ فيهم منهج الوسطية والاعتدال وقبول الآخر، كما يستقبل أعدادًا كبيرة من الأئمة لتدريبهم على القضايا المعاصرة كالتعايش والإرهاب، فضلًا عن القوافل الإغاثية والطبية التي تقدم العون للمجتمع الأفريقي بغض النظر عن الدين والعرق.
 
من جانبه قال خيار عمر فضل الله ممثل الآلية الأفريقية إن أفريقيا بحاجة إلى زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين دول وشعوب القارة وصولًا إلى تحقيق التكامل والاكتفاء الذاتي لأفريقيا.
 
وأعرب ممثل الآلية الأفريقية عن تطلع الاتحاد الأفريقي للاستفادة من تجارب الأزهر وخبراته الطويلة، مضيفًا أن الأزهر يحمل خبرات مئات السنين التي لا تتوفر لغيره من المؤسسات، مما يجعله الأكثر قدرة على تقديم التأهيل العلمي والدعوي في أفريقيا.
 
 
 
 

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