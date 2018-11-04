مقتل 8 من مليشيات الحوثى وجرح آخرين فى معارك مع الجيش اليمني

عدن /أ ش أ/

لقى 8 من مليشيا الحوثى مصرعهم وجرح آخرون، السبت، بنيران الجيش اليمنى فى مديرية المتون بمحافظة الجوف .

ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" عن رئيس عمليات اللواء 122 مشاة العقيد محمد درهم قوله، إن الجيش اليمنى فى جبهة حام الأعلى بمديرية المتون، أفشلوا محاولة تسلل لمجموعة من مليشيات الحوثى الانقلابية إلى مواقع للجيش فى جبل الوروري، وتم قتل 8 من عناصر المليشيات وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار .

وأضاف أن مدفعية الجيش اليمنى استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لمليشيا الحوثى فى جبهة حام الأعلى بالمتون وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لهم .