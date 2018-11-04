مقتل عشرات المتمردين الحوثيين فى غارات ومعارك فى الحديدة

أ ف ب

قتل عشرات المتمردين اليمنيين فى معارك وغارات جوية فى الحديدة، حسبما أفادت مصادر طبية الأحد، بينما تقدمت القوات الموالية للحكومة فى الساعات الماضية فى المدينة الواقعة على البحر الأحمر.

وقالت مصادر طبية فى المنطقة لوكالة فرانس برس أن 53 متمردا حوثيا قتلوا وأصيب العشرات فى الـ24 ساعة الماضية. وأكد مصدر فى القوات الموالية للحكومة لوكالة فرانس برس أن المعارك اشتدت فى المدينة وفى محيط جامعتها السبت وصباح الأحد.

وقامت طائرات تابعة للتحالف العربى بشن غارات جوية لدعم القوات الموالية للحكومة، بحسب مصادر فى هذه القوات. وقتل 13 عنصرا من القوات الموالية للحكومة، بحسب مصادر طبية فى مدينتى المخا وعدن، التى تم نقلهم إليها.

وتأتى هذه الاشتباكات بعد إعلان الحكومة اليمنية الخميس استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام مع المتمردين الحوثيين