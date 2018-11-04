مطار القاهرة يستقبل أكثر من 4 آلاف سائح خلال 24 ساعة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية وصول أكثر من 4 آلاف سائح عربى وأجنبى من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

وشهد المطار وصول 172 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا والبرازيل والنرويج وإندونيسيا وتايوان واليابان وبلجيكا وفرنسا، وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعات عربية قادمة من السعودية والإمارات والبحرين والكويت والعراق وسلطنة عمان.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.