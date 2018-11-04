video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بقليوب

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:06 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بقليوب جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

لقى  شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، إثر حادث تصادم أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومى فى قليوب، تم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من  اللواء نبيل عدلى، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم أسفل الطريق الحر ووجود جثة ومصابين. 

 

انتقل المقدم محمود عقل، رئيس مباحث مركز قليوب، إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث وقع أثناء سير السيارة رقم 102750 ملاكى منوفية قيادة "محمد رمضان محمود" 30 سنة سائق مصاب، انحرف ناحية اليمين بسرعة فى منطقة أم بيومى، فاصطدم بمجموعة من المواطنين.

 

أدى الحادث إلى مصرع "أحمد حسن محمود" 37 سنة، وإصابة كل من "هانى محمود" 28 سنة و"سارة أحمد" 21 سنة، طالبة، و"دعاء عبدالقادر" 21 سنة.  تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب العام وتولت النيابة والتحقيق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين بحوزتهما 500 جرام استروكس بالخانكة

تنفيذ 5861 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 273 قضية مرافق وفحص 13 شقة مفروشة فى القليوبية

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة