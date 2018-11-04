مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بقليوب

القليوبية نيفين طه

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، إثر حادث تصادم أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومى فى قليوب، تم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلى، مدير إدارة المرور بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم أسفل الطريق الحر ووجود جثة ومصابين.

انتقل المقدم محمود عقل، رئيس مباحث مركز قليوب، إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث وقع أثناء سير السيارة رقم 102750 ملاكى منوفية قيادة "محمد رمضان محمود" 30 سنة سائق مصاب، انحرف ناحية اليمين بسرعة فى منطقة أم بيومى، فاصطدم بمجموعة من المواطنين.

أدى الحادث إلى مصرع "أحمد حسن محمود" 37 سنة، وإصابة كل من "هانى محمود" 28 سنة و"سارة أحمد" 21 سنة، طالبة، و"دعاء عبدالقادر" 21 سنة. تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب العام وتولت النيابة والتحقيق.