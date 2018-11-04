مصرع شخص وإصابة آخر بعد سقوط شجرة على توك توك بطريق شاوة-تلبانة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى سائق توك توك مصرعه وأصيب راكب بعد سقوط شجرة عليهما أثناء السير بتوك توك على طريق شاوة-تلبانة، بمحافظة الدقهلية.

وتابع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عملية رفع الشجرة التى سقطت على توك توك فى طريق شاوة-تلبانة بمركز المنصورة، والتى أسفرت عن إصابة مواطنين هما محمد سمير السعدنى البالغ من العمر 49 عاما، وعبد الله سعد عبد المطلب سائق التوك توك البالغ من العمر 38 عاما، واللذين تم نقلهما لمستشفى الطوارئ لتلقى العلاج، وتوفى سائق التوك توك أثناء محاولات إسعافه.

وعادت حالة المرور على الطريق إلى طبيعتها، وكان الطريق قد شهد زحاما مروريا حتى تم رفع الشجرة وفتح الطريق أمام حركة السيارات.