video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شخص وإصابة آخر بعد سقوط شجرة على توك توك بطريق شاوة-تلبانة بالدقهلية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:41 م
مصرع شخص وإصابة آخر بعد سقوط شجرة على توك توك بطريق شاوة-تلبانة بالدقهلية توك توك - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

لقى سائق توك توك مصرعه وأصيب راكب بعد سقوط شجرة عليهما أثناء السير بتوك توك على طريق شاوة-تلبانة، بمحافظة الدقهلية.

 

وتابع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عملية رفع الشجرة التى سقطت على توك توك فى طريق شاوة-تلبانة بمركز المنصورة، والتى أسفرت عن إصابة مواطنين هما محمد سمير السعدنى البالغ من العمر 49 عاما، وعبد الله سعد عبد المطلب سائق التوك توك البالغ من العمر 38 عاما، واللذين تم نقلهما لمستشفى الطوارئ لتلقى العلاج، وتوفى سائق التوك توك أثناء محاولات إسعافه.

 

وعادت حالة المرور على الطريق إلى طبيعتها، وكان الطريق قد شهد زحاما مروريا حتى تم رفع الشجرة وفتح الطريق أمام حركة السيارات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخلاف على قيمة الأجرة الدافع وراء قتل سائق توك توك عامل فى إمبابة

الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار الدقهلية

أخبار مصر

طريق شاوة تلبانة

أخبار الحوادث




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة