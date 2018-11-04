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مصدر عن قضية طبيبة مستشفى المطرية: إحالة المتهمين للمحكمة خلال أيام

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:00 ص
مصدر عن قضية طبيبة مستشفى المطرية: إحالة المتهمين للمحكمة خلال أيام طبيبة مستشفى المطرية الضحية
كتب عامر مصطفى
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تواصل نيابة حوادث شرق القاهرة، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، تحقيقاتها فى قضية وفاة طبيبة مستشفى المطرية الطبيبة سارة أبو بكر، نتيجة الصعق بالكهرباء أثناء استحمامها داخل سكن الأطباء التابع للمستشفى، بتهمة الإهمال لمسئولى السكن وإدارة المستشفى.

وقال مصدر مطلع على التحقيقات لـ"اليوم السابع"، إنه من المحتمل أن يتم إحالة أوراق القضية إلى المحكمة خلال مطلع الأسبوع المقبل، وسيتم تقديم المتهمين إلى محكمة الجنح، وذلك عقب حبسهم على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم وهم 4 متهمين.

وفى نفس السياق قال محمد عمارة، عضو هيئة الدفاع، والحاضر مع المتهمة الثانية، أن القضية بدأت ببلاغ تلقتها النيابة من أحد المحامين، وعلى أثرها تم استدعاء المتهمين إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم بشأن البلاغ المقدم، وبصفتهم مسئولين عن المبنى التابع للمستشفى وداخل نطاق عملهم.

وأضاف "عمارة"، أن المتهمين تفاجئوا بصدور قرار من النيابة يقضى بحبسهم على ذمة التحقيقات، وأن الأمر انتقل من مناقشة بشأن البلاغ المقدم ضدهم إلى حبس على ذمة التحقيقات، مؤكداً أن النيابة أرسلت إلى المتهمين بصفتهم الوظيفية، وأن موكلته ليس لها علاقة بالأمر، كما أنها نفت التهم الموجهة إليها.

وتابع "عمارة"، سأتقدم بأمر استئناف على حبس موكلتى، كما سيتقدم باقى أعضاء الدفاع باستئناف على قرار تجديد حبس المتهمين من قبل محكمة جنح المطرية، وكان ذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مؤكداً أن تقديم الاستئناف سيكون غداً السبت أمام النيابة.


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