video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسئول فى الجيش اليمنى ينفى فرار زعيم ميليشيات الحوثى من منطقة مران بصعدة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:00 ص
مسئول فى الجيش اليمنى ينفى فرار زعيم ميليشيات الحوثى من منطقة مران بصعدة عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق

نفى قائد اللواء الثالث عروبة باليمن العميد عبدالكريم السدعى، ما تردد من أخبار عن أن زعيم الميليشيات الحوثية، تمكن من الفرار من منطقة مران بمحافظة صعدة.

وأكد السدعى ، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية، السبت، أن زعيم ميليشيات الحوثى لا يزال محاصرا فى المنطقة، موضحا فى الوقت ذاته أنه لم يتبق للميليشيات سوى خط إمداد واحد بعد سيطرة الجيش على أكثر من 6 خطوط استراتيجية كانت تتخذها الميليشيات خطوطا رئيسية هامة لتعزيز عناصرها فى الجبهة.

وفى نفس الوقت شن الجيش الوطنى اليمنى بمحور علب عملية عسكرية مشتركة تمكن خلالها من تحرير مرتفعات جديدة فى سلسلة جبل "العتيم" غربى مركز مديرية باقم، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربى ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، وكان من بين القتلى قناصون كانوا يتخفون داخل خنادق صخرية وكهوف جبلية فى سلسلة جبل العتيم والسلسلة الجبلية الممتدة من جبل رمدان إلى أمام جبل الكوز غربى باقم.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطنى اليمنى تتوسع فى محافظة صعدة فى إشارة إلى حصارها لمعقل ميليشيات الحوثى فى منطقة مران غربى المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 3 من قيادات المليشيا الحوثية فى كمين للجيش اليمنى بالضالع

مقتل 8 من مليشيات الحوثى وجرح آخرين فى معارك مع الجيش اليمني

الجيش اليمنى يسيطر على مثلث مران فى محافظة صعدة

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

زعيم ميليشيات الحوثى

منطقة مران

صعدة




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة