مسئول فى الجيش اليمنى ينفى فرار زعيم ميليشيات الحوثى من منطقة مران بصعدة

صنعاء أ ش أ

نفى قائد اللواء الثالث عروبة باليمن العميد عبدالكريم السدعى، ما تردد من أخبار عن أن زعيم الميليشيات الحوثية، تمكن من الفرار من منطقة مران بمحافظة صعدة.

وأكد السدعى ، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية، السبت، أن زعيم ميليشيات الحوثى لا يزال محاصرا فى المنطقة، موضحا فى الوقت ذاته أنه لم يتبق للميليشيات سوى خط إمداد واحد بعد سيطرة الجيش على أكثر من 6 خطوط استراتيجية كانت تتخذها الميليشيات خطوطا رئيسية هامة لتعزيز عناصرها فى الجبهة.

وفى نفس الوقت شن الجيش الوطنى اليمنى بمحور علب عملية عسكرية مشتركة تمكن خلالها من تحرير مرتفعات جديدة فى سلسلة جبل "العتيم" غربى مركز مديرية باقم، بإسناد مباشر من طيران التحالف العربى ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، وكان من بين القتلى قناصون كانوا يتخفون داخل خنادق صخرية وكهوف جبلية فى سلسلة جبل العتيم والسلسلة الجبلية الممتدة من جبل رمدان إلى أمام جبل الكوز غربى باقم.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطنى اليمنى تتوسع فى محافظة صعدة فى إشارة إلى حصارها لمعقل ميليشيات الحوثى فى منطقة مران غربى المحافظة.