مرشح جمهورى يتعرض لانتقادات شرسة لحديثه عن "أساس الحرب" فى الكتاب المقدس

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن سياسى جمهورى بولاية واشنطن الأمريكية تعرض لانتقادات وتخلى عنه المانحون بعدما قام بتوزيع وثيقة تدين الإجهاض وزواج المثليين ووتتحدث عن أساس الحرب فى الكتاب المقدس.

وفيما يتعلق بمعارضيه، قال مات شيا رئيس كتلة الأقلية فى مجلس نواب ولاية واشنطن، فى وثيقته "إنهم لو لم يرضوا، اقتلوا كل الذكور".

ويسعى شيا لتمثيل المقاطعة الرابعة بولاية واشنطن فى مجلس النواب للمرة الرابعة. وفى ظل القلق المتنامى من طموح اليمين المتطرف، لاسيما فى ظل مواقفه المتعلقة بالهجرة وانعكاس ذلك فى عدد من هجمات إطلاق النار الجماعى مثلما حدث على معبد شجرة الحياة اليهودى الأسبوع الماضى، فإن آرائه لفتت الانتباه على الصعيد الوطنى فى الولايات المتحدة، وتظهر معلومات جديدة بشأن معتقداته وصلاته باليمين المتطرف.

وأعرب عن اعتقاده بأن المسلمين واليساريين ينظمون ولايات مضادة داخل أمريكا، استمد أفكاره من مذكرة من سبع صفحات لريتش جيجنس، الذى عمل فى مجلس الأمن القومى بإدارة ترامب قبل إقالته فى يوليو 2017 بعد الكشف عن الوثيقة.

ويروج المرشح الجمهورى لبعض مزاعم جيجينز منها أن اليسار يتحالف مع المنظمات الإسلامية على المستويات المحلية القومية والدولية، وأيضا زعمه بوجود صلة بين أطراف الدولة العميقة وأنصار العولمة والمصرفيين والإسلاميين والجمهوريين المنتمين للمؤسسة.