مد الجسور وسد الفجوات.. حوار بين كونغولى وفلسطينية بمنتدى شباب العالم 2018

كتبت ريهام عبد الله

يهدف منتدى شباب العالم، فى فكرته وجوهره، مد الجسور، والأواصر بين شباب البلدان المختلفة، وتأصيل الروابط بين الحضارات والثقافات المتمايزة عن بعضها البعض.

لهذا الهدف، عمد منظمو مؤتمر شباب العالم 2018، بمدينة السلام، إلى إطلاق فيديوهات تخدم هذه القضية، ومنها فيديو لشاب من دولة الكونغو الإفريقية، وفتاة فلسطينية، يسألها معلومات عن بلدها لتعميق معرفته عن دولة فلسطين.

الشاب الكونغولى، بدأ بتعريف نفسه، وبدأ يسأل الفتاة الفلسطينة والتى اسمها عفاف، عن إذ ما كان هناك فلسطينيون حاصلون على جائزة نوبل، لتجيبه الفتاة، الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما سألها عن أشهر الأطباق والأكلات المشهورة بها بلادها، وعما إذا كانوا يعانون من مشاكل فى الطاقة.

صفحة منتدى الشباب عبر فيس بوك، علقت على الفيديو: " يهدف منتدى الشباب العالمى إلى جمع الشباب من جميع أنحاء العالم ... شاهد شاب كونغولي وشابة فلسطينية يأخذون دقيقة من وقتهم، لسد الفجوات، وتعلم المزيد عن بعضهم العض، وتوسيع المعرفةعن دولهم المختلفة".