مختار جمعة وقيادات الأوقاف يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث المنيا

كتب - إسماعيل رفعت

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واعظات الأوقاف وقيادات الوزارة الدعوية، إلى الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الحادث الإرهابي بمحافظة المنيا تعبيرًا عن انتمائهن الوطني، واستنكارًا لهذا العمل الإجرامي الذي يهدف إلى إحداث فتنة وشق الصف الوطني؛ مؤكدًا إدانة وزارة الأوقاف للإرهاب الغاشم بكل صوره وأشكاله، داعيا معاليه إلى الضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين، وضرورة الإبلاغ عن أي عنصر إرهابي.

وأشار الوزير، إلى ضرورة تفكيك جميع حواضن الإرهاب وخلاياه التي تضم هذه الجماعات المأجورة التي تعمل ضد الإنسانية والدين والوطن، مؤكدا أن الاعتداء على أي شخص على أرض مصر سواء كان مسلما أو مسيحيا هو مصابنا جميعا، مما يتطلب منا تعرية كل جماعات العنف والتطرف والإرهاب وبيان ضلالها وإضلالها، وكونها عبئا وحملا ثقيلا على الإسلام والمسلمين، وبيان أن الإسلام من هذه الجماعات ومن زيفها وزيغها براء.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف بواعظات الأوقاف على مستوى الجمهورية، المعينات والمتطوعات للوقوف على آخر المستجدات في عملهن، وتفعيلًا لدورهن مشاركةً في حملة رسول الإنسانية حبًّا فيه (صلى الله عليه وسلم) وبيانًا لعظمته وكريم رسالته وكونهما رحمة للعالمين، ومناقشةً لعدد من الموضوعات المهمة التي تخدم الدين والوطن، وذلك بحضور رؤساء القطاعات والسادة وكلاء الوزارة بالديوان العام.

وفي إطار حديثه عن حملة الأوقاف للتعريف برسول الإنسانية "صلى الله عليه وسلم) "حبا لحبيبك.. شارك" أكد أنها ستكون خدمة لديننا وحبًّا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهدفها بيان سماحة الإسلام، من خلال الندوات واللقاءات والأنشطة والفعاليات والمحاضرات والمسابقات المتصلة بسيرة الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم)، موضحا أن الوزارة سترصد مكافأة قدرها 5000 جنيه لأفضل مشارك للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.