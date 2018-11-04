مختار جمعة وقيادات الأوقاف يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث المنيا

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واعظات الأوقاف وقيادات الوزارة الدعوية، إلى الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الحادث الإرهابي بمحافظة المنيا تعبيرًا عن انتمائهن الوطني، واستنكارًا لهذا العمل الإجرامي الذي يهدف إلى إحداث فتنة وشق الصف الوطني؛ مؤكدًا إدانة وزارة الأوقاف للإرهاب الغاشم بكل صوره وأشكاله، داعيا معاليه إلى الضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين، وضرورة الإبلاغ عن أي عنصر إرهابي.
وأشار الوزير، إلى ضرورة تفكيك جميع حواضن الإرهاب وخلاياه التي تضم هذه الجماعات المأجورة التي تعمل ضد الإنسانية والدين والوطن، مؤكدا أن الاعتداء على أي شخص على أرض مصر سواء كان مسلما أو مسيحيا هو مصابنا جميعا، مما يتطلب منا تعرية كل جماعات العنف والتطرف والإرهاب وبيان ضلالها وإضلالها، وكونها عبئا وحملا ثقيلا على الإسلام والمسلمين، وبيان أن الإسلام من هذه الجماعات ومن زيفها وزيغها براء.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف بواعظات الأوقاف على مستوى الجمهورية، المعينات والمتطوعات للوقوف على آخر المستجدات في عملهن، وتفعيلًا لدورهن مشاركةً في حملة رسول الإنسانية حبًّا فيه (صلى الله عليه وسلم) وبيانًا لعظمته وكريم رسالته وكونهما رحمة للعالمين، ومناقشةً لعدد من الموضوعات المهمة التي تخدم الدين والوطن، وذلك بحضور رؤساء القطاعات والسادة وكلاء الوزارة بالديوان العام.
وفي إطار حديثه عن حملة الأوقاف للتعريف برسول الإنسانية "صلى الله عليه وسلم) "حبا لحبيبك.. شارك" أكد أنها ستكون خدمة لديننا وحبًّا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهدفها بيان سماحة الإسلام، من خلال الندوات واللقاءات والأنشطة والفعاليات والمحاضرات والمسابقات المتصلة بسيرة الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم)، موضحا أن الوزارة سترصد مكافأة قدرها 5000 جنيه لأفضل مشارك للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وفي سياق متصل أشار إلى أن أكاديمية الأوقاف المصرية هي صرحُ كبير لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات، وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها في إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية للارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات بما يؤهلهم للتعامل الجاد مع قضايا العصر ومستجداته ومواجهة التحديات المعاصرة، إضافة إلى دورات وبرامج إعداد المدربين المؤهلين من داخل مصر وخارجها في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير، وحمل لواء الوسطية وتجديد الخطاب الديني .
وأضاف الوزير، أن المبنى الجديد للأكاديمية صرح معماري وحضاري هائل بالسادس من أكتوبر يضم معملا للغات، وآخر للحاسب الآلي، وعددًا كبيرًا من قاعات المحاضرات، وقاعة عامة مجهزة على أحدث مستوى عصري بما في ذلك الترجمة الفورية، إضافة إلى أماكن متميزة لإقامة الدارسين .
كما أكد أن مسجد "المينا " بالغردقة مقصد السائحين هو تحفة معمارية ومنارة علمية وثقافية، وسيتم قريبا افتتاح مركز ثقافيّ للغات بالمسجد خدمة للسائحين والمقيمين، ومركز طبي متقدم، وهذا يأتي في إطار تفعيل نظرية المسجد الجامع؛ مما يجعل من هذا المسجد أحد أهم النماذج التطبيقية العملية المتميزة لفكرة المسجد الجامع الذي يحمل ويؤدي الرسالتين: الدعوية والاجتماعية بكفاءة عالية وتميز شديد، ويسهم بقوة في سد منافذ التطرّف وقطع الطريق على المتطرفين .
كما أشار إلى الطراز المعماري الفريد لمسجد "الصحابة" بشرم الشيخ، موضحا أنه دليل على التنوع الحضاري لمصر، مشيرًا إلى أنه من أهم المعالم في تاريخ العمارة الإسلامية في هذا العصر، وسيكون بإذن الله تعالى معلمًا ومزارًا مهمًّا من أهم معالم العمارة الإسلامية عبر تاريخها الطويل، مؤكدًا أن هذا المسجد يضاف إلى أمثاله من المساجد الإسلامية ذات الطراز الفريد في مصر، والتي تجمع بين المبنى والمعنى، وانطلاقًا من كل هذا نؤكد أن مصر هي رائدة الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وستظل بعون الله وتوفيقه، وأن الخطة المستقبلية لبناء المساجد سوف تكون على هذا الطراز المعماري الفريد مبنى ومعنى .
كما أكد أننا بشكل مستمر نعمل على التوسع في المجال الدعوي ومساراته من خلال الندوات والمحاضرات والقوافل الدعوية التي تجوب محافظات مصر، والمراكز الإسلامية الثقافية، والمدارس القرآنية، ومكاتب التحفيظ، ولدينا خطة مستقبلية للنهوض بالجانب الدعوي والاجتماعي، من خلال إقامة المراكز الثقافية بالمحافظات، ومراكز إعداد معلمي القرآن الكريم، لإعداد محفظ واع ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم ، لديه القدرة على فهم معانيه ومقاصده حتى نعمل على تكوين عقلية تجمع بين الحفظ والفهم، مضيفًا أن الوزارة سوف تفتح مجال التحفيظ للواعظات ممن يتقن حفظ القرآن الكريم وتجويده .
كما أكد على ضرورة مواصلة ومشاركة الواعظات الفضليات في قضايا تجديد الخطاب الديني لتوصيل رسالة الإسلام الوسطية وفكره المستنير لكل الناس .
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