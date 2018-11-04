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محكمة البحرين العليا تقضى بالسجن المؤبد للمتهمين الـ3 فى قضية التخابر مع قطر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:20 ص
محكمة البحرين العليا تقضى بالسجن المؤبد للمتهمين الـ3 فى قضية التخابر مع قطر تميم وعلى سلمان
المنامة (أ ش أ)
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قضت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، اليوم الأحد، بإدانة المتهمين الثلاثة فى قضية التخابر مع قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد.

وصرح المحامى العام المستشار أسامة العوفى- حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- بأن محكمة الاستئناف العليا البحرينية أصدرت اليوم حكمها فى قضية تخابر قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمنها، حيث قضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين الثلاثة فى تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم استند إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك فى إطار نهج قطر الثابت تجاه البحرين وتدخلها السافر فى شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وتجنيدها المتهمين لاستخدامهم فى تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها.

وذكرت المحكمة فى أسبابها أن حكومة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة فى رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثانى رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلاً عن سعيد الشهابى رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعاً فى الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين للتحقيق والتصرف فيها.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين الثلاثة فى تلك القضية لما ثبت فى حقهم من التخابر مع مسئولين فى الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التى شهدتها البحرين فى عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع.

 


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