محكمة الأحداث فى بنها تودع تلميذا بدار الرعاية فقأ عين زميله

القليوبية نيفين طه

قضت محكمة الأحداث ببنها، بإيداع تلميذ بالصف الثانى الابتدائى دار رعاية الأحداث فقأ عين زميله بنفس الفصل بالقلم الرصاص، وأصابه بعاهة مستديمة.

وترجع تفاصيل القضية إلى مارس من العام الماضى، عندما قام "م.أ" 7 سنوات بالصف الأول الابتدائى فى مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات، بفقأ عين زميله بنفس الفصل، ويدعى "ع.ع"، أثناء قيام معمل بشرح الدرس، تم تحويله إلى مستشفى بنها الجامعى وأجرى التلميذ 3 عمليات جراحية، ولم تفلح مما أدى الى فقدانه النظر بالعين بطريقة مستديمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للنيابة التى أحالت بدورها الأمر إلى محكمة الأحداث وأصدرت حكمها السابق.