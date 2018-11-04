محافظ كفر الشيخ يوقف طبيب تخدير لتسببه فى أزمة صحية لسيدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ زوج ضحية طبيب التخدير، مصطفى السلموني الإخصائي الإجتماعي بالتربية والتعليم ، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالدعوى المقامة ضد طبيب التخدير الذى تسبب في أزمن صحية كبرى لزوجته أثناء علاجها.

وطالب السلموني المحافظ خلال اللقاء بضرورة تجهيز عناية مركزة في مستشفى فوة للتأمين الصحي وتوفير أطباء بها شباب وعدم التعاقد مع كبار السن خاصة أن الطبيب المحال للنيابة استشاري على المعاش.

وأصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 18039 لسنة 2018 بإيقاف الطبيب "ع. ر.ع. ع" طبيب التخدير بمستشفى فوة للتامين الصحى التابعة للهيئة العامة للتامين الصحى فرع كفرالشيخ احتياطياً وبحد أقصى ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجرة طوال مدة الوقف أو لحين انتهاء التحقيق معة بمعرفة النيابة العامة والنيابة الادارية بفوة أى الاجلين أقرب وذلك لما نسب إليه من مخالفات وإعطائه المواطنة دعاء محمد مغازى أمبول كابرون بدلاً من أمبول ماركين كمخدر نصفى مما ترتب عليه تحويلها الى مستشفى أدفينا بمحافظة البحيرة بناءً على الشكوى المقدمة من المواطن مصطفى حسن السلامونى زوج المريضة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بإحالة الاوراق الى المحامى العام لنيابات كفرالشيخ.