محافظ كفر الشيخ يعلن بدء التشغيل التجريبى لبنك الدم بمستشفى مطوبس

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء التشغيل التجريبى لبنك الدم بمستشفى مطوبس المركزى الجديد "التجميعى”، استعدادا للافتتاح الرسمى، حيث تم الانتهاء من تطوير بنك دم مستشفى مطوبس المركزى الجديد، من حيث الإنشاء واستلام الاجهزة الخاصة ببنوك الدم.

وقال محافظ كفر الشيخ، تم الاستلام الابتدائى للمبنى بمعرفة لجنة مشكلة من مديرية الشئون الصحية "إدارة بنوك الدم" ومجلس مدينة مطوبس من جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى مركز مطوبس وقد تم تدريب العاملين بالبنك على أعمال بنوك الدم وفقاً لمعايير الجودة المصرية لبنوك الدم، فيما قدم محافظ كفرالشيخ الشكر لوكيل وزارة الصحة على جهوده المخلصة فى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.