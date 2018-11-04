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محافظ دمياط تعلن انتهاء المرحلة الثالثة من معرض الأثاث "صنع فى دمياط"

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:18 م
محافظ دمياط تعلن انتهاء المرحلة الثالثة من معرض الأثاث "صنع فى دمياط" المعرض
دمياط ــ معتز الشربينى
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انتهاء المرحلة الثالثة من معرض الأثاث "صنع فى دمياط" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر بإجمالى مبيعات 3 ملايين جنيه ونصف وحجم تعاقدات بلغ مليون جنيه.
 
وصرح المحافظ أن هذا المعرض يأتي انعكاسا للبروتوكول المبرم مع جهاز تنمية المشروعات للترويج لمنتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطى الشهير، معلنة انطلاق الفترة الرابعة والأخيرة يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر القادم حتى يوم الرابع من شهر يناير 2019.
 
وتوجهت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر والتقدير لـ نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على دعمها المستمر لسلسلة معارض "صنع في دمياط" والتى حققت مردودا اقتصاديا ناجحا للصناع بالمحافظة.
 
 

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