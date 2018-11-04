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محافظ دمياط تشارك فى توزيع 338 جرعة علاج لمرضى فيروس سى بمستشفى الحميات

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:56 م
محافظ دمياط تشارك فى توزيع 338 جرعة علاج لمرضى فيروس سى بمستشفى الحميات جانب من مشاركة المحافظة
دمياط معتز الشربينى
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قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، بزيارة مستشفى الحميات بدمياط، للمشاركة فى توزيع 338 جرعة علاج لمرضى فيروس "سى"، ضمن 1000 جرعة، سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى"، والكشف عن الأمراض الغير سارية "100 مليون صحة".

وصرحت المحافظ أنه يتم خلال تلك المبادرة عمل الاختبار السريع للمواطنين بمقرات الحملة المنتشرة بأنحاء المحافظة ثم تحويل الحالات الايجابية لمستشفى الحميات لعمل تحليل PCR للتأكد من وجود الفيروس و كذلك جميع الإشاعات ودلالات الأورام تمهيدا لصرف العلاج الثنائى أو الثلاثى طبقا لحالة المريض مؤكدة انه سيتم توفير العلاج كاملا للمصابين بمستشفى الحميات بالمجان ولمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت المحافظ أن عدد المواطنين الذين تم فحصهم منذ إنطلاق المبادرة قد بلغ 452 ألف مواطن مؤكدة تعاون كافة الجهات بشكل متواصل مع مديرية الصحة للتيسير على المواطنين أثناء إجراء عملية المسح حفاظا على صحتهم وللقضاء نهائيا على هذا المرض.


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