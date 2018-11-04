محافظ الغربية : تقنيين أوضاع التوك توك على مستوى المحافظة بألوان مختلفة

طالب اللواء هشام محافظ الغربية بعمل دراسة لتقنين أوضاع التوك توك والوصول بصيغة توافقية و لائحة تنفيذية لترخيصه بشكل قانونى.

و أقر المجلس التنفيذى للمحافظة تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة والأجهزة المعنية ومنها المرور ومدير المواقف والوحدات المحلية لوضع لائحة لتقنين أوضاع مركبة التوك توك طبقاً للإجراءات القانونية وقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والتى انتهت من أعمالها و أعتمدها المحافظ بتاريخ 3/11/2018 والتى تضمنت الالتزام بكافة القواعد القانونية للمرور ولائحته التنفيذية المتعلقة بترخيص وتشغيل مركبة التوك توك.

و أكد على عمل حصر شامل لأعداد المركبات الموجودة بالمدن والقرى وإخطار إدارة المواقف بكشوف تفصيلية معتمدة لتحديد خطوط السير المقترحة وتوزيعها حسب محل إقامة المالك بعد إستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة ، وتنص اللائحة على وضع تعريفة موحدة للركاب بواقع ثلاثة جنيهات طبقاً لخطوط السير المصرح بها فى لائحة الفرد الواحد وفقاً لعدد الركاب المحدد بالترخيص .

كما تضمنت اللائحة تحديد لون لكل مركز حيث تم تحديد اللون الأزرق لمركز ومدينة طنطا ، والمحلة اللون الأصفر ،و كفر الزيات .. اللون الأسود ، ومركز قطور اللون اللبنى ومركز ومدينة السنطة اللون الأحمر ،و بسيون اللون البيج ، وسمنود اللون الأبيض ،و زفتى اللون الأخضر مع إعطاء مهلة 60 يوم لمالكى التوك توك من تاريخ صدور تلك اللائحة لتوفيق أوضاعهم طبقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة.

و أوضح المحافظ أن ترخيص مركبة التوك توك والتى أصبحت واقع من المستحيل التخلص منه سيساهم فى التغلب على المشاكل الناتجة عن عدم شرعية عمل التوك توك من حوادث سرقة وجرائم و إختناقات مرورية وعمالة الأطفال تحت السن، مؤكداً أن وضع ألوان مختلفة لمركبات التوك توك لكل مركز ستضبط حركة التوك توك داخل المحافظة وستسهل السيطرة على العشوائية الحالية لمساراته.