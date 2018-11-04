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محافظ الجيزة: تشغيل مشروع الصرف الصحى بالصفطاوى خلال شهر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:51 ص
محافظ الجيزة: تشغيل مشروع الصرف الصحى بالصفطاوى خلال شهر محافظ الجيزة أثناء جولته
كتب سيد الخلفاوى
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كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتهاء 95% من أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقه الصفطاوي والمنفذه من خلال الوكالة الفرنسية.
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد على الشركة المنفذة على الانتهاء من باقى الأعمال بالكامل خلال شهر إبريل المقبل كحد أقصى لإدخال خدمات الصرف الصحي للعديد من الشوارع المحرومة بالمنطقة.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها لعدد من المناطق بحى العجوزة حيث كلف المحافظ رئيس حى العجوزة برفع المخلفات اولاً باول من اعلى ترعه الزمر بنطاق منطقه أرض اللواء، مشيراً إلى أن الهيئة العامه للنظافة والتجميل قامت برفع 1400 طن مخلفات وقمامة من الحى خلال الأسبوعين الماضيين.
 
وقد حرص المحافظ خلال الجولة على الاستجابة لمطالب أهالى طلاب مدرسة القدس بمنطقه أرض اللواء، الخاصة بوجود مخلفات قمامة وكثافات طلابية بالمدرسة، حيث وجه راشد برفع كل المخلفات من أمام المدرسه على الفور.
 
كما كلف مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بسرعة تدعيم المدرسة بالديسكات اللازمة وتفتيت الكثافات بالفصول.
 

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الجيزة

الصرف الصحي

الصفطاوي

العجوزة




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