video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد نقطة مبادرة "100 مليون صحة" بمستشفى العامرية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:21 م
محافظ الإسكندرية يتفقد نقطة مبادرة "100 مليون صحة" بمستشفى العامرية خلال الجولة
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، نقطة مسح المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس سى ومكافحة الأمراض غير السارية، وذلك بمستشفى العامرية العام، بحضور اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

 

وخلال التفقد؛ تابع المحافظ إقبال المواطنين المترددين للمشاركة فى المبادرة والاطمئنان على صحتهم، وتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وحثهم على ضرورة المشاركة ودعوة أبنائهم وجميع أقاربهم ومعارفهم، لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس سى فضلا عن تحاليل الأمراض غير السارية وهى السمنة والضغط والسكر، مؤكدا أنه لا داعى للقلق وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملا بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة لذلك

 

واستفسر قنصوة من الفريق الطبى بنقطة المسح عن أعداد المترددين، والذين أفادوا أن الإقبال جيد ويتوافد المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

 

يذكر أن المحافظ قد أعلن أن العمل بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لتعظيم مشاركة المجتمع السكندرى من تلك المبادرة التاريخية والعائد الصحى منها على الفرد والمجتمع.

 

هذا وبدأت المبادرة بالإسكندرية فى الأول من أكتوبر ٢٠١٨ وتستمر حتى نهاية نوفمبر الجارى، ويشارك بالمبادرة ٤٠٠ نقطة ثابتة و١٨ وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.

 
298F8F5F-F387-41D6-9027-EC05F90B5157
 
933F0D30-1043-46C6-92EA-C447233FDE47
DD012D0D-CE7C-4A2E-BAE8-CA690B040289
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة المنوفية : تدريب 779 مدخل بيانات إستعدادا لمبادرة 100 مليون صحة

اخبار محافظات

الاسكندرية

فيروس سى




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة