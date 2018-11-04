محافظ الإسكندرية يتفقد نقطة مبادرة "100 مليون صحة" بمستشفى العامرية

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، نقطة مسح المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس سى ومكافحة الأمراض غير السارية، وذلك بمستشفى العامرية العام، بحضور اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

وخلال التفقد؛ تابع المحافظ إقبال المواطنين المترددين للمشاركة فى المبادرة والاطمئنان على صحتهم، وتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وحثهم على ضرورة المشاركة ودعوة أبنائهم وجميع أقاربهم ومعارفهم، لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس سى فضلا عن تحاليل الأمراض غير السارية وهى السمنة والضغط والسكر، مؤكدا أنه لا داعى للقلق وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملا بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة لذلك.

واستفسر قنصوة من الفريق الطبى بنقطة المسح عن أعداد المترددين، والذين أفادوا أن الإقبال جيد ويتوافد المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

يذكر أن المحافظ قد أعلن أن العمل بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك لتعظيم مشاركة المجتمع السكندرى من تلك المبادرة التاريخية والعائد الصحى منها على الفرد والمجتمع.

هذا وبدأت المبادرة بالإسكندرية فى الأول من أكتوبر ٢٠١٨ وتستمر حتى نهاية نوفمبر الجارى، ويشارك بالمبادرة ٤٠٠ نقطة ثابتة و١٨ وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.