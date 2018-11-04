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محافظة الإسكندرية تعلن عن 3 مزايدات علنية لمطعم وكافتيريا بحى شرق

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:15 م
محافظة الإسكندرية تعلن عن 3 مزايدات علنية لمطعم وكافتيريا بحى شرق محافظة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن طرح عملية استغلال مطعم وكافيتريا ستانلى بنطاق حى شرق، فى جلسة مزايدة علنية عامة اليوم الأحد ١١ نوفمبر ٢٠١٨ ، بقيمة تأمينية مؤقتة مليون جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ ١٠٠٠ جنيه .

كما تعلن عن عملية حق استغلال الدعاية والإعلان على الشواطئ بالقطاع الغربى فى جلسة مزايدة علنية يوم الأربعاء ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ ، وكذا عملية تطوير  وتشغيل عدد ١٥ شاليه تابعة لهيئة تنشيط السياحة بشاطئ شهرزاد بنطاق حى العجمى، وذلك بقيمة تأمينية مؤقتة ٥٠ ألف جنيه لكل مزايدة على حدة، وقيمة كراسة الشروط ٥٠٠ جنيه لكل مزايدة على حدة .

تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات إلى إدارة العقود والمشتريات بالدور الثالث بديوان عام محافظة الإسكندرية بأبيس أمام الغابة الترفيهية ، نظير سداد قيمة كراسة الشروط ، ويسدد التأمين المؤقت قرين كل عملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط  .

كما تقدم العطاءات وتعقد جلسات المزايدة فى تمام الساعة ١٢ ظهرا بإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة فى موعد الجلسات المحددة ، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاتهما .


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