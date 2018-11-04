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مجلس مدينة العريش يبدأ سحب مياه الأمطار من شوارع المدينة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:31 م
مجلس مدينة العريش يبدأ سحب مياه الأمطار من شوارع المدينة سحب مياه الأمطار
شمال سيناء - محمد حسين
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بدأ مجلس مدينة العريش الليلة عمليات سحب لمياه الأمطار المتجمعة فى الشوارع بعد تعرض المدينة لهطول أمطار مابين خفيفة ومتوسطة.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة العريش، إنه تابع مع سكرتير المجلس وإدارة تحسين البيئة وهيئة المياه والصرف الصحى فتح البالوعات وتصريف المياه.

وأوضح أنه بدأ التحرك مع بدء هطول الأمطار، وبدأت الجولة من السابعة مساء وحتى العاشرة مساء تخللها تفقد مركز العمليات بمجلس المدين والمرور على مخازن المجلس للتأكد من تواجد العناصر الأمنية، وعناصر إدارة الأزمات والتى تابعت الموقف مع رؤساء القطاعات للتأكد من سلامة القطاعات من تجمعات الأمطار. كما تم التأكيد على تحقيق الاتصال بغرفه عمليات المحافظة لسرعة تلقى الإخطارات والبلاغات.

بقل
 

بل
 

بيل
 

يبل
 

 


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