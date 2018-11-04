مجلس الدولة يعلن تلقى طلبات تعيين دفعة جديدة من طلبة كليات الحقوق والشرطة

كتب أحمد عبد الهادى

اعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، عن موعد تلقى طلبات التعيين فى وظيفة "مندوب مساعد" من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017.

وأشترط المجلس فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة ما يلى:

ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

وتسحب الطلبات وفقا للجدول المعلن بلوحة الإعلانات بمجلس الدولة من يوم الأربعاء 5 ديسمبر حتى يوم السبت 15 ديسمبر المقبل.