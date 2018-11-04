متحدث الرئاسة ينشر صورًا لحفل افتتاح السيسي للنصب التذكارى لإحياء الإنسانية

كتب محمد تهامى زكى

نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنصب التذكارى (إحياء الإنسانية) فى شرم الشيخ.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بشرم الشيخ، خلال افتتاح منتدى شباب منتدى شباب العالم.



الرئيس يفتتح النصب التذكارى

وبدأ الحفل وسط ابتهاج وفرح شديدين من المشاركين فى منتدى شباب العالم 2018، ورفع بعض الشباب لافتة كتب عليها "مصر فوق الجميع"، وأخرى "مصر أم الدنيا"، تعبيراً عن حبهم العميق للدولة المصرية، ورفع المشاركون فى المنتدى صور الرئيس عبد الفتاح السيسى والأعلام المصرية فرحاً بانطلاق أعمال المنتدى، وسط ابتهاج شديد من قبل الشباب المشاركين من مختلف دول العالم.





ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة قوية خلال اليوم الأول من فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، خاطب خلالها الشباب المصرى وكافة شعوب العالم بضرورة العمل على العودة إلى القيم الإنسانية والراقية التى تتخذ من القيم والأخلاق سبيلاً للبناء والتنمية والتعاون والابتعاد على الهدم والتخريب وتبنى السياسات الظلامية.



الرئيس يفتتح النصب التذكارى (2)



الرئيس يفتتح النصب التذكارى (3)



الرئيس يفتتح النصب التذكارى (4)



الرئيس يفتتح النصب التذكارى (5)



الرئيس يفتتح النصب التذكارى (6)



الرئيس يفتتح النصب التذكارى (7)



الرئيس يفتتح النصب التذكارى (8)



الرئيس يفتتح النصب التذكارى (9)