video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: نشعر بالفخر لبقاء كاليدونيا تحت السيادة الفرنسية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:38 م
ماكرون: نشعر بالفخر لبقاء كاليدونيا تحت السيادة الفرنسية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن فخره أن أغلب الناخبين صوتوا لصالح بقاء جزيرة كاليدونيا الجديدة تحت السيادة الفرنسية، وقدرة الفرنسيين على عبور هذه المحطة التاريخية معا، وذلك خلال الاستفتاء الذى أجرى اليوم حول استقلال الجزيرة عن فرنسا.
ونقلت شبكة (فرانس 24) عن ماكرون - فى كلمة ألقاها عقب انتهاء التصويت على الاستفتاء - "أفتخر كرئيس لفرنسا أن أرى أن الجزيرة اختارت أن تظل فرنسية.. هذا نوع من الثقة فى الدولة والقيم الفرنسية ومستقبلها.. ومن ثم يجب علينا أن نشعر بهذا الفخر ومشاركته فيما بيننا".
وأشار إلى أنه يعى مدى الإحباط الذى يشعر به مؤيدو انفصال جزيرة كاليدونيا الجديدة عن فرنسا، موضحا أنهم استطاعوا التعبير عن رأيهم من خلال صناديق الاقتراع، وبناء عليه فإن الدولة الفرنسية ملتزمة بشكل تام تجاه كاليدونيا الجديدة بضمان واحترام كافة عناصر المجتمعية فى كاليدونيا وفقا لمبدأ المساواة فى الحرية، وهو ما يمثل مبادئ الدولة الفرنسية.
وشدد ماكرون على أن الدولة الفرنسية ظلت محايدة بشكل صارم ووفرت الشفافية الكاملة حول الاستفتاء على استقلال جزيرة كاليدونيا الجديدة عن فرنسا، كما تعهدت بضمان إجراء استفتاء صادق، حيث ستقوم الأمم المتحدة والدول المجاورة بإرسال مراقبين للأشراف على نتائج الاستفتاء.
وحث الشعب الفرنسي على المشاركة في المستقبل في العمل على جعل جزيرة كاليدونيا الجديدة جزءا من الدولة الفرنسية.. مضيفا أنه ليس هناك أي مسار لابد أن يتبع سوى الحوار، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية ستقترح على الحكومة في كاليدونيا إجراء مقابلات خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيلتقي غدا برئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب والوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان، للمناقشة حول سبل إقامة الحوار بين الحكومة الفرنسية وكاليدونيا. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

60% من سكان كاليدونيا يرفضون الاستقلال عن فرنسا بعد فرز ثلثى الأصوات

القبض على شخصين فى فرنسا نشرا فيديو مبايعة لتنظيم داعش الإرهابى

النتائج الأولية لاستفتاء استقلال كالديونيا عن فرنسا تظهر رفض الاستقلال

فرنسا

إيمانويل ماكرون

كاليدونيا

استفتاء

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة