للمرة الثالة.. "الزراعة" تمد حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية 4 أيام

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مد أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع للمرة الثالثة حتى 8 نوفمبر من الشهر الجارى، للوصول إلى المستهدف حفاظا على الثروة الحيوانية من أى أمراض.

وكشف تقرير الخدمات البيطرية، أن اللجان البيطرية تواصل عملها من خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى جميع المحافظات لحين الوصول إلى المستهدف من عمليات تحصين وترقيم وتسجيل الماشية حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

وناشدت وزارة الزراعة مجددا جميع المربين بالتعاون مع حملات التحصين للحفاظ على ثرواتهم الحيوانية قبل انتهاء مدة عمل الحملة، مؤكدة أنه من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائية ومديريات الطب البيطرى، تواصل الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع عملها بجميع قرى المحافظات ومن منزل إلى منزل، وأن هناك عقوبات رادعة للمربيين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الأمراض الوبائية، واستقبال شكاوى المربيين على الخط الساخن 19561.

كانت الخدمات البيطرية، بدأت تنفيذ الحملة القومية الثانية لعام 2018 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتسجيل وترقيم الحيوانات غير المسجلة ابتدءاً من 15/9/2018 الماضى، وتم مد عمل الحملة حتى الأول من شهر نوفمبر المقبل ثم إلى 8 من الشهر الجارى،وذلك للعمل على رفع مستويات الصد المناعى للحيوانات بشتى محافظات الجمهورية تحسباً لفترة نشاط المرض (موسم الشتاء) واستكمالاً لما تم انجازه من قبل من حملات تحصينية.

ومن ناحيته قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأن الأطباء البيطريين وجميع العاملين بهيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات يبذلون جهود مشكورة من أجل تحصين الماشية من منزل للمنزل وأيضا ترقيمها وتسجيلها حتى يكون لدينا معلومات عن حجم الثروة الحيوانية فى مصر تساعدنا فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الاعلاف واللقاحات والأمصال اللازمة.

وأضاف "محروس" أنه يرفع تقرير يومى بنتائج الحملة إلى الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وان الوزير ونائبته يوفران اللقاحات وكل الدعم المطلوب لنجاح الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

كان الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن أعداد الحيوانات المحصنة ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى محافظات الجمهورية حتى يوم 31 / 10/ 2018،3 مليون و406 آلاف و10 رؤوس من الابقار والجاموس والأغنام استمرار الحملة حتى 8 نوفمبر المقبل لإعطاء الفرصه للمزارعين لتحصين مواشيهم.