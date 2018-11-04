لصوص لكن جهلاء ..عاطلان يسرقان 200 كتاب ورسالة دكتوراه من فيلا بالمعادى

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة المعادى اليوم الأحد ، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامهم بسرقة 200 كتاب ورسالة دكتوراة من فيلا أستاذ بجامعة القاهرة، مقيم بالمعادى.

بدأت الواقعة عندما اشتبهت قوة من الخدمات الأمنية التابعة لقسم شرطة المعادى، فى شخصين أثناء خروجهما من إحدى الفيلات يستقلان عربة كارو، وباستقيافهما تببن أنهما كل من "البدرى م م" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "سرقة"، والمحكوم عليه فى حكمين حبس "سرقة" بإجمالى حبس 8 شهور، و"شريف ع م" 18 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 974 لسنة 2018م المعادى "أحداث"، ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما "أجنة حديدية، 200 كتاب جامعي" رسالة دكتوراه في التمويل والاستثمار، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من داخل فيلا ملك "أحمد . س . ع 60 سنة، دكتور بجامعة القاهرة، بأسلوب "كسر الباب " باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأنكرا معرفتهما بقيمة المسروقات أو طبيعتها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.