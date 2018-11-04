كاتبة أمريكية مؤيدة لـ ترامب تدافع عن التحرش الجنسى

كتبت: إنجى مجدى

فى تصريحات مثيرة، دافعت إحدى مؤيدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن المتحرشين جنسيا، حيث قالت آن كولتر، كاتبة أمريكية، فى مقابلة مع صحفية بريطانية أنها ترحب بالتحرش الجنسى.

وأضافت كولتر فى مقابلة مع صحيفة الصنداى تايمز، البريطانية، الأحد، خلال نقاش عن حركة MeToo المناهضة للتحرش الجنسى، "أحب الرجال. أحب التحرش الجنسى بى". وتابعت أن المواعيد الغرامية تكون أفضل عندما يكون هناك بعض التحرش مشيرة إلى أن الأمر يمثل لها ذكريات جميلة.

ومضت كولتر معلقة سياسية معروفة ومؤلفة كتاب "نحن نثق فى ترامب"، فى تصريحاتها المثيرة للجدل، أن نوعا معينا من الفتيات يتعرضن للتحرش الجنسى وهن "صغيرات، ضعيفات ويائسات". وقالت "أعتقد أن النساء باتوا يشعرن أنهن عليهن القول إنهن تعرضن للاعتداء الجنسى وأما الناس سيعتقدون أنهم يغطون على الأمر".