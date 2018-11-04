قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع استراتيجية بالملاجم

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حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع استراتيجية في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن ، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيات الحوثي.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مساعد قائد محور بيحان قوله إن قوات الجيش تمكنت من الوصول إلى النقطة الوقائية التابعة للمليشيات في رأس جبل البياض من جهة الميمنة، لتصبح بذلك مسيطرة فعليا على رأس السلسلة الجبلية، وحررت سائلة الملاجم وشعاب الخدرة وعددا من التباب المحيطة بها، وصولا إلى الخط الإسفلتي الرابط بين بيحان والسوادية.

وأكد مساعد قائد بيحان أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات، التي تلوذ بالفرار، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.