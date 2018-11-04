video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قبل ساعات من فرض العقوبات.. خارجية أمريكا تعيد تذكير إيران بمطالبها على تويتر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:30 م
قبل ساعات من فرض العقوبات.. خارجية أمريكا تعيد تذكير إيران بمطالبها على تويتر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أعادت مجددا الخارجية الأمريكية، تذكير إيران بالشروط الـ 12 التى طرحها وزير الخارجية مايك بومبيو مايو الماضى، ‏وذلك قبل ساعات من فرض العقوبات الأمريكية المشددة على طهران فى وقت متأخر من مساء الأحد وصباح الاثنين والتى تشمل القطاع النفطى والمصرفى.

وقالت الخارجية الامريكية على حسابها الرسمى USA بالعربى، "عشية إعادة فرض العقوبات على إيران، إليكم هذا التذكير بالمطلب الأول من النظام كى يتصرف كدولة عادية: على النظام الإيرانى إنهاء سلوكه المهدد لجيرانه".

وسوف ستبدأ الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوبات مشددة على طهران فى إطار استراتيجية متشددة يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد الانسحاب ‏من الاتفاق النووى فى 8 مايو الماضى، بهدف تقويض سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وعرقلة تطوير برنامجها الصاروخى الباليستى الذى يهدد حلفاءها.

وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالى، وتراهن الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات وشل الاقتصاد الإيرانى لإجبار مسؤولو البلاد إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يلقى قبولا لدى ترامب ويصحح عيوب الاتفاق النووى المبرم فى 2015.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجار الله: إيران ستشهد احتجاجات شديدة فى طهران

فيديو وصور.. إيران تستبق العقوبات الأمريكية بمسيرات إحياء ذكرى سقوط السفارة الأمريكية.. والحرس الثورى يتولى حشد المتظاهرين.. وحرق العلم الأمريكى ودمى ترامب فى ميادين طهران.. والرئيس الأمريكى يتوعد بالتصعيد

صور.. إيران تستبق العقوبات الأمريكية بمسيرات إحياء ذكرى سقوط سفارة واشنطن

العقوبات تطرق أبواب طهران.. توقعات بتراجع صادرات النفط لمليون برميل.. انخفاض احتياطى العملة الصعبة وهروب رؤوس الأموال وإقصاء بنوك إيران عن النظام المالى العالمى أبرز الأزمات المتوقعة.. والإعلام يخفى حجم الكارثة

جنرالات ترامب يحذرون من "تهديدات إيران" وتراجع نفوذ واشنطن فى الشرق الأوسط

معلومة × صورة.. 4 نوفمبر 1979 ثوار الخمينى يسقطون سفارة أمريكا فى إيران

إيران

أخبار إيران

أخبار إيران اليوم

العقوبات الأمريكية على إيران

الخارجية الأمريكية

الشروط الأمريكية

أخبار العالم




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة