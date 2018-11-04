قبل ساعات من فرض العقوبات.. خارجية أمريكا تعيد تذكير إيران بمطالبها على تويتر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعادت مجددا الخارجية الأمريكية، تذكير إيران بالشروط الـ 12 التى طرحها وزير الخارجية مايك بومبيو مايو الماضى، ‏وذلك قبل ساعات من فرض العقوبات الأمريكية المشددة على طهران فى وقت متأخر من مساء الأحد وصباح الاثنين والتى تشمل القطاع النفطى والمصرفى.

وقالت الخارجية الامريكية على حسابها الرسمى USA بالعربى، "عشية إعادة فرض العقوبات على إيران، إليكم هذا التذكير بالمطلب الأول من النظام كى يتصرف كدولة عادية: على النظام الإيرانى إنهاء سلوكه المهدد لجيرانه".

وسوف ستبدأ الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوبات مشددة على طهران فى إطار استراتيجية متشددة يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد الانسحاب ‏من الاتفاق النووى فى 8 مايو الماضى، بهدف تقويض سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وعرقلة تطوير برنامجها الصاروخى الباليستى الذى يهدد حلفاءها.

وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالى، وتراهن الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات وشل الاقتصاد الإيرانى لإجبار مسؤولو البلاد إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يلقى قبولا لدى ترامب ويصحح عيوب الاتفاق النووى المبرم فى 2015.