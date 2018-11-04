فيديو وصور.. محافظ مطروح: بدء الضخ التجريبى لشبكة المياه وتشغيل 15 معلما لسد العجز

مطروح – حسن مشالى

عقد اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، مؤتمراً شعبياً مع أهالى مدينة سيدى برانى، فى إطار زيارته للمدينة لمتابعة الخدمات والاستماع لشكاوى المواطنين والتواصل معهم، وذلك بحضور النائب مهدى العمدة وياسر عامر رئيس مجلس المدينة والقيادات التنفيذية والشعبية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من مطالب واحتياجات أهالى المدينة، وأكد المحافظ على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إفى البدء فى الضخ التجريبى لشبكة مياه الشرب بالمدينة، ومراجعة تحميل الشبكة مع صيانتها، ودعم المدينة بـ 8 سيارات نقل مياه الشرب لتوصيل المياه إلى المناطق البعيدة.

وقرر محافظ مطروح تشغيل 15 مدرس من أهالى مدينة برانى، لسد العجز فى بعض التخصصات التعليمية.

ووجه لمديرية الطرق والتخطيط، بمراجعة ودراسة رصف عدد من الطرق والشوارع للتيسير على المواطنين، مع دعم المدينة بسيارة تصليح أعطال الكهرباء، وتوزيع السيارات شرق وغرب المدينة، لخدمة أكبر عدد من المواطنين ودعم المدينة بعاملين وفنيين من شركة الكهرباء، والتوجيه لقطاع كهرباء مطروح، بدراسة سرعة توصيل التيار الكهربى للإدارة التعليمية ببرانى .